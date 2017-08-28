1，“仁”的英译：benevolence, charity, goodness, humanity, humaneness.

Humaneness最准确，传递了“仁者爱人”与“仁为为人根本的”的双重含义。

《论语》：樊迟问仁。子曰：“爱人”

《中庸》：仁者，人也。

2，仁的基本含义：普遍的爱

儒家的“仁爱”究竟可以有多普遍？

沿着孟子的恻隐之心的说法，王阳明在《大学问》中论到:

“大人者，以天地万物为一体者也。其视天下犹一家，中国犹一人焉。…是故见孺子之入井，而必有怵惕恻隐之心焉，是其仁之与孺子而为一体也。孺子犹同类者也，见鸟兽之哀鸣觳觫，而必有不忍之心，是其仁之与鸟兽而为一体也。鸟兽犹有知觉者也，见草木之摧折而必有悯恤之心焉，是其仁之与草木而为一体也。草木犹有生意者也，见瓦石之毁坏而必有顾惜之心焉，是其仁之与瓦石而为一体也。”

3, 世界上很多传统都教授“普遍的人类之爱”，那儒家传统的特色是什么？

（1） 在普遍主义的立场上，儒学有严密的“德性伦理学”体系，教授人究竟应当如何普遍地去践行仁德。“仁礼”双行；“智仁勇”三达德；孟子“四德”；汉儒“五常”，仁、义、礼、智、信。

（2） 在特殊主义的立场上，儒学也有严密的“德性伦理学”体系，教育人如何将普遍的德性具体施行到具体的人伦关系和社会情境中。如“五伦”、“三纲”、“十义”的教导。

（3） 因此，儒学关于“普遍的人类之爱”的教导，其特点，便是这种既普遍又特殊的系统性的“德性伦理学”

4，关于“仁”的误解一：“仁”的德性是关系性的，集体主义的。它并不适合人的个人修养。因为仁的德性要求个人服从社会既定规范以及所属集体的利益，在这个意义上，儒家伦理并不希望培养强大的个人。

这一误解常常和“仁”的文字学解释联系在一起。

这显然是对儒家的一个极大的扭曲和误解！

个人和所属社团的关系或者是屈从式的（submissive），或者是“经营式”的、“经理人”式的 (managerial)。

如果个人在社团关系与社团等级制度面前没有任何独立性，那么，个人与社团的关系便是“屈从式”的。

但是，如果个人持己有道有术，总是把自己的禀赋和才干放在社团的关系结构中考虑，从而努力培养自己的禀赋和才干，让社团内各种不同人物之间的利益变得和谐共荣，让社团的利益得到最大化，这样的个人与社团的关系显然是“经营式的”“营造式”的。“经营式”的关系将个人看作社团发展的强大组成部分，在社团中其他成员的行为出现偏差，从而危害社团的整体利益的时候，“经营式”的关系要求个人挺身而出，纠正这种偏差，从而实现社团的可持续发展。在这样的意义上，“为社团着想”与“屈从社团利益”有着天壤之别，前者要求个人成为有团队合作精神的强大的个人，而后者让人称为屈从社团利益的奴仆与趋炎附势之人。儒家对于个人与社团关系的教导显然是“经营式”的，而非“屈从式”的。儒学意愿并培养强大的个人。

《论语》

子曰：“古之学者为己，今之学者为人。”

子曰：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”

子曰：「富與貴，是人之所欲也。不以其道得之，不處也。貧與賤，是人之所惡也。不以其道得之，不去也。君子去仁，惡乎成名？君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。」

因此，儒学伦理学不独是社团主义，集体主义的，它也有丰富的个人修养的内涵。“仁”在郭店楚简中上身下心，就是这种个人修养的儒学伦理学的典型代表。

5，关于“仁”的误解之二：“仁”的德性仅仅是人伦的，没有任何灵性或信仰的内涵。

错。

从前引王阳明的话中，我们发现，儒者之所以认为仁德为为人根本，是因为这是在人身上对于天地宇宙的普遍的创造力的独特表现。“仁者，与天地万物一体”，“一阴一阳之谓道。继之者，善也；成之者，性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知。”天道生，人道仁。人道之所以仁爱，是因为天道以创生为根本。在这样的意义上，儒学努力寻找人伦价值的宇宙和自然基础，因此其伦理学从根本上也是灵性的和信仰的，有着与世界其他宗教其他文化广泛对话的潜力，也完全可以成为某种范围宇宙人生的信仰，为修道者个人所信持。