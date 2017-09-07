BRICS Re-starting Journey from Xiamen

【专家谈】金砖五国从厦门扬帆再启航 特约

来源：中国网 2017-09-07

如果把金砖五国看成汪洋大海中绑在一起的五艘大帆船，毋庸置疑，大家应该都是在向往着和平与繁荣的发展彼岸，而且均有意愿在困难时期一同对抗外部的狂风巨浪。

孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家

难能可贵的金砖精神

金砖五国的中国、印度、俄罗斯、巴西和南非，分布于广阔的亚、欧、拉、非四大洲，国土总面积占世界的26.46%，总人口占世界的42.58%，经济总量约占世界的22.53%，而五国在国情、文化、价值观等诸多方面都不尽相同，能够求同存异地携起手来已经实属不易。

对此，正是“互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、互惠互利”的金砖精神，凝聚了金砖五国的共识和愿景，这包括矢志发展经济，改善民生，并沿着符合各自国情的发展道路前进，以及坚持发展事业，秉持多边主义，共同推动建立更加公正、平等、公平、民主和有代表性的国际政治、经济秩序。

值得一提的是，4日上午金砖峰会开幕前，中国国家主席习近平在厦门国际会议中心迎接到访的金砖国家元首，其中他和印度总理莫迪两人握手逾10秒，被媒体称为当日“握最久”的会面。此外，在5日的双边会晤中，习近平和莫迪都重申了中印两国和平与合作的重要性。这正是强调团结合作的金砖精神的最佳体现。

继往开来的金砖合作

《厦门宣言》表示，金砖国家发展前景广阔，合作潜力巨大，将共同努力深化金砖国家战略伙伴关系，造福五国人民。

近十年来，金砖国家合作领域不断拓展，目前已形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，在经贸、财政、金融、农业、教育、卫生、科技、文化、禁毒、统计、旅游、智库、友城、地方政府合作等数十个领域开展务实合作的多层次架构。

未来金砖国家的合作领域将进一步深化，合作模式也将进一步拓展，例如“金砖+”合作模式，将致力于同其他新兴市场和发展中国家建立广泛的伙伴关系。金砖五国在世界银行的投票权占13.24%，在国际货币基金组织的份额达14.91%，未来不仅将会继续推动内部的经济合作，同时也会积极参与全球的经济治理。此外，金砖五国仍将继续致力于维护世界和平与安全，并加强相互间的人文交流合作。

如果把金砖五国看成汪洋大海中绑在一起的五艘大帆船，毋庸置疑，大家应该都是在向往着和平与繁荣的发展彼岸，而且均有意愿在困难时期一同对抗外部的狂风巨浪。不过，我们也不应忽视金砖五国可能面对的挑战，比如成员国内部日益多元化的目标追求，以及成员国之间的双边竞争、矛盾、甚至冲突，都可能会掣肘或伤害此多边合作机制。