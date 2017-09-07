Xi SUN (孫 喜), Contributor A China-born Independent Commentary Writer based in Singapore

BRICS Re-starting Journey from Xiamen

09/07/2017 08:12 am ET
Logo of BRICS Summit Xiamen
ChineNet

【专家谈】金砖五国从厦门扬帆再启航 特约

来源：中国网 2017-09-07

如果把金砖五国看成汪洋大海中绑在一起的五艘大帆船，毋庸置疑，大家应该都是在向往着和平与繁荣的发展彼岸，而且均有意愿在困难时期一同对抗外部的狂风巨浪。

作者：孙喜

孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家

2017年9月3日至5日，金砖国家领导人第九次会晤在中国福建省厦门市成功举行。9月4日，发表的《金砖国家领导人厦门宣言》（简称《厦门宣言》），引发外界瞩目。

难能可贵的金砖精神

金砖五国的中国、印度、俄罗斯、巴西和南非，分布于广阔的亚、欧、拉、非四大洲，国土总面积占世界的26.46%，总人口占世界的42.58%，经济总量约占世界的22.53%，而五国在国情、文化、价值观等诸多方面都不尽相同，能够求同存异地携起手来已经实属不易。

对此，正是“互尊互谅、平等相待、团结互助、开放包容、互惠互利”的金砖精神，凝聚了金砖五国的共识和愿景，这包括矢志发展经济，改善民生，并沿着符合各自国情的发展道路前进，以及坚持发展事业，秉持多边主义，共同推动建立更加公正、平等、公平、民主和有代表性的国际政治、经济秩序。

值得一提的是，4日上午金砖峰会开幕前，中国国家主席习近平在厦门国际会议中心迎接到访的金砖国家元首，其中他和印度总理莫迪两人握手逾10秒，被媒体称为当日“握最久”的会面。此外，在5日的双边会晤中，习近平和莫迪都重申了中印两国和平与合作的重要性。这正是强调团结合作的金砖精神的最佳体现。

继往开来的金砖合作

《厦门宣言》表示，金砖国家发展前景广阔，合作潜力巨大，将共同努力深化金砖国家战略伙伴关系，造福五国人民。

近十年来，金砖国家合作领域不断拓展，目前已形成以领导人会晤为引领，以安全事务高级代表会议、外长会晤等部长级会议为支撑，在经贸、财政、金融、农业、教育、卫生、科技、文化、禁毒、统计、旅游、智库、友城、地方政府合作等数十个领域开展务实合作的多层次架构。

未来金砖国家的合作领域将进一步深化，合作模式也将进一步拓展，例如“金砖+”合作模式，将致力于同其他新兴市场和发展中国家建立广泛的伙伴关系。金砖五国在世界银行的投票权占13.24%，在国际货币基金组织的份额达14.91%，未来不仅将会继续推动内部的经济合作，同时也会积极参与全球的经济治理。此外，金砖五国仍将继续致力于维护世界和平与安全，并加强相互间的人文交流合作。

如果把金砖五国看成汪洋大海中绑在一起的五艘大帆船，毋庸置疑，大家应该都是在向往着和平与繁荣的发展彼岸，而且均有意愿在困难时期一同对抗外部的狂风巨浪。不过，我们也不应忽视金砖五国可能面对的挑战，比如成员国内部日益多元化的目标追求，以及成员国之间的双边竞争、矛盾、甚至冲突，都可能会掣肘或伤害此多边合作机制。

值得庆幸的是，通过此次厦门峰会，金砖五国更进一步加深了互谅互信，深化了传统友谊，巩固了团结合作。正如此次峰会官方会标“扬起的风帆”所寓意的那样，金砖五国未来一定能同舟共济、乘风破浪，向着更加美好的第二个“金色十年”再次启航！

http://opinion.china.com.cn/opinion_37_171037.html

5标签：金砖 厦门峰会 孙喜 本站原创，如有转载，请注明来源观点中国，否则将追究法律责任！

This post is hosted on the Huffington Post's Contributor platform. Contributors control their own work and post freely to our site. If you need to flag this entry as abusive, send us an email.
BRICS Re-starting Journey from Xiamen

CONVERSATIONS