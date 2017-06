Emmanuel Macron is fast finding out what it means to be a world leader.

On Thursday, France’s new president shared his official portrait on Twitter, which immediately sparked the Photoshop battle it so fully deserved.

Twitter users amusingly edited the snap of Macron to transform him into fictional spy James Bond, an Olympic athlete, a fidget spinner and a foosball player.

Here are some of the best posts we’ve seen so far.

The Name’s Macron, Emmanuel Macron:

Macron Goes Eh-Oh:

As ‘The Little Mermaid’:

Diving Into ‘The Matrix’:

Olympically Amazing:

On va pas à la salle, nous ? pic.twitter.com/UVMUXgApyx — Franck (@franckb22) June 29, 2017

France’s New Fidget-Spinning President:

Le macron spinner, pour calmer nos nerfs pendant la réforme du code du travail. pic.twitter.com/2yin9qZskz — Freud_is_alive (@Freud_is_alive) June 29, 2017

Blessed Is He:

Macron’s Heart Will Go On:

Eh ben on commence en douceur ahah#PoseTonMacron pic.twitter.com/yycBfuf4D5 — Kiking (@LeMendibilien) June 29, 2017

Forget ‘Captain America,’ It’s ‘Captain French’:

Anyone For Foosball?