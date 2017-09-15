Hong Kong in "One Belt One Road" beyond business

香港的“一带一路”眼光应超越商业思维 特约
来源：中国网 2017-09-15
香港参与“一带一路”建设，不能仅是着眼于经济增长，还应该借机统筹规划和倒逼化解自身的社会问题，更关键是借此重建香港年轻人对于未来的信心。
作者：孙喜
孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家
“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。“一带一路”倡议由中国发起，世界各国广泛参与，致力于建立和加强亚欧非大陆及附近海洋沿线各国的互联互通伙伴关系，构建全方位、多层次、复合型的互联互通网络，实现沿线各国多元、自主、平衡、可持续的发展。笔者的导师、新加坡前外长杨荣文，盛赞“一带一路”倡议为“史诗般的故事”。
对于如此宏大的史诗巨制、千载难逢的发展机遇，一向商业嗅觉极其敏锐且敢闯敢试敢为人先的香港，自然不会缺席并不甘人后。特区政府已多次明确表示，香港将积极参与“一带一路”建设，期待更好扮演重要枢纽的角色，以自身优势为本，充分发挥国家在十三五规划中赋予香港的独特任务和功能，创造新的经济增长点。
着眼经济效益
目前，香港面临经济困局，包括传统经济优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成。“一带一路”建设的历史性机遇，有望成为香港经济困局的一个突破口，而且机不可失，失不再来。
香港有潜力和优势在“一带一路”建设中，扮演“超级联系人”的重要角色。作为国际金融、贸易、航运中心，香港兼具独特区位优势和“一国两制”制度优势，它对“一带一路”建设的参与可以是全方位、立体式的。作为全球最大的离岸人民币中心，香港可为“一带一路”提供多样化的金融服务。作为中资企业国际化的首选跳板，香港可以协助并参与内地企业“走出去”，共同拓展“一带一路”沿线的新兴市场。
兼顾社会效应
除了经济困局，香港还面对诸多社会性挑战，包括高房价、贫富分化和老龄化等突出的民生问题。在全球房价最贵地区排名中，香港位居第一，房价贵到畸形，一般香港市民平均要不吃不喝近16年，才能够买一套房子。香港贫富差距悬殊，去年的基尼系数达到0.539，较五年前增加0.002，创45年来新高。同时，香港人口急速老龄化，已进入高龄化社会，政府相关支出压力倍增，令社会发展雪上加霜。
此外，香港所面临的“港独”和政改等政治危机，其部分症结也正是在于不少年轻人在住房、就业、成才等巨大压力下，对于个人前途倍感迷茫，进而被一些别有用心之流蛊惑。因此，香港参与“一带一路”建设，不能仅是着眼于经济增长，还应该借机统筹规划和倒逼化解自身的社会问题，更关键是借此重建香港年轻人对于未来的信心。
普惠广大民众
香港参与“一带一路”建设，虽然有望推动经济的增长，不过，若同时也进一步推高了香港房价，或者只是令少数富人获利而变得更富，其结果恐怕只会加剧香港的社会矛盾。因此，香港参与“一带一路”的策略，必须立足于让最广大的香港市民，特别是社会底层民众，普遍受惠。
20年前，香港回归祖国，尊享“一国”和“两制”的双重优势，并从广大的内地市场中汲取了巨大的发展动力。如今，“一带一路”倡议，则令香港有机会与祖国一道携手去开拓更为广阔的国际大市场。
香港参与“一带一路”建设，为其突破高端服务业的发展瓶颈，并向高增值环节的服务业转型升级提供了宝贵机遇，也为其打破诸多社会和政治僵局拓展了一种新视野。香港各界应该把握机遇，同心同德求稳定，一心一意谋发展，否则，“苏州过后无艇搭”。
http://opinion.china.com.cn/opinion_6_171406.html
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