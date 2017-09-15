Hong Kong in "One Belt One Road" beyond business

香港的“一带一路”眼光应超越商业思维 特约

来源：中国网 2017-09-15

香港参与“一带一路”建设，不能仅是着眼于经济增长，还应该借机统筹规划和倒逼化解自身的社会问题，更关键是借此重建香港年轻人对于未来的信心。

孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家

着眼经济效益

目前，香港面临经济困局，包括传统经济优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成。“一带一路”建设的历史性机遇，有望成为香港经济困局的一个突破口，而且机不可失，失不再来。

香港有潜力和优势在“一带一路”建设中，扮演“超级联系人”的重要角色。作为国际金融、贸易、航运中心，香港兼具独特区位优势和“一国两制”制度优势，它对“一带一路”建设的参与可以是全方位、立体式的。作为全球最大的离岸人民币中心，香港可为“一带一路”提供多样化的金融服务。作为中资企业国际化的首选跳板，香港可以协助并参与内地企业“走出去”，共同拓展“一带一路”沿线的新兴市场。

兼顾社会效应

除了经济困局，香港还面对诸多社会性挑战，包括高房价、贫富分化和老龄化等突出的民生问题。在全球房价最贵地区排名中，香港位居第一，房价贵到畸形，一般香港市民平均要不吃不喝近16年，才能够买一套房子。香港贫富差距悬殊，去年的基尼系数达到0.539，较五年前增加0.002，创45年来新高。同时，香港人口急速老龄化，已进入高龄化社会，政府相关支出压力倍增，令社会发展雪上加霜。

此外，香港所面临的“港独”和政改等政治危机，其部分症结也正是在于不少年轻人在住房、就业、成才等巨大压力下，对于个人前途倍感迷茫，进而被一些别有用心之流蛊惑。因此，香港参与“一带一路”建设，不能仅是着眼于经济增长，还应该借机统筹规划和倒逼化解自身的社会问题，更关键是借此重建香港年轻人对于未来的信心。

普惠广大民众

香港参与“一带一路”建设，虽然有望推动经济的增长，不过，若同时也进一步推高了香港房价，或者只是令少数富人获利而变得更富，其结果恐怕只会加剧香港的社会矛盾。因此，香港参与“一带一路”的策略，必须立足于让最广大的香港市民，特别是社会底层民众，普遍受惠。

20年前，香港回归祖国，尊享“一国”和“两制”的双重优势，并从广大的内地市场中汲取了巨大的发展动力。如今，“一带一路”倡议，则令香港有机会与祖国一道携手去开拓更为广阔的国际大市场。

香港参与“一带一路”建设，为其突破高端服务业的发展瓶颈，并向高增值环节的服务业转型升级提供了宝贵机遇，也为其打破诸多社会和政治僵局拓展了一种新视野。香港各界应该把握机遇，同心同德求稳定，一心一意谋发展，否则，“苏州过后无艇搭”。