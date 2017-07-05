Xi SUN (孫 喜), Contributor A China-born Independent Commentary Writer based in Singapore

Hong Kong's 20th birthday: Yesterday, Today, Tomorrow

07/05/2017 11:31 pm ET
HK SAR Government
香港回归20周年庆典官方LOGO和系列时尚图像

《习近平眼中的香港回归20周年：珍视昨天、把握今天、憧憬明天》

（孙 喜）

2017年6月29日至7月1日，中国国家主席习近平访问并视察香港三天，参加了香港回归20周年纪念仪式，并发表了一系列重要讲话，在海内外引起了巨大反响。这也是习近平首次以国家最高领导人的身份，时隔九年后再次访港，意义重大。

抵港机场的简短讲话中，习近平开宗明义地表示，自己再次来港有三个目的：表达祝福、体现支持、谋划未来。这充分体现了中央对于香港的全天候爱护，因为它其实巧妙地涵盖了香港发展的每一天，即昨天、今天、明天。对此，在庆祝香港回归祖国20周年大会暨香港特别行政区第五届政府就职典礼上的讲话中，习近平语重心长并深入浅出地加以专门论述。

昨天来之不易

“此时此刻，站在经过岁月洗礼、发生沧桑巨变的香江之滨，我们抚今追昔，感慨万千。”短短33个字，令我们瞬间回到曾经的峥嵘岁月。我们似乎听到了，近代以后饱受屈辱的中华民族，眼睁睁地看着腐败无能的清政府割让香港后的悲鸣；我们似乎看到了，建国以后独立自强的华夏儿女，热火朝天地的开拓社会主义新征途的劲头；我们似乎感受到了，改革开放后奋发崛起的中国人民，志在必得地与英国谈判收回香港的豪情。

20年前，香港回归祖国，洗刷了民族百年耻辱，完成了实现祖国完全统一的重要一步。自回归以来，香港总体上保持了繁荣稳定，年均经济增长率达3.2%，财政储备增长98.5%，外汇储备增加3.16倍，如今的香港仍是世所公认的最自由经济体。这些成就的确来之不易，尤其是历经了亚洲金融危机、非典疫情、国际金融危机的严峻考验。实践充分证明，“一国两制”方针及其具体化、法律化、制度化的《香港基本法》，是行得通、办得到、得人心的。

今天砥砺前行

习近平开诚布公地表示，当前，“一国两制”在香港的实践遇到一些新情况新问题。“香港维护国家主权、安全、发展利益的制度还需完善，对国家历史、民族文化的教育宣传有待加强，社会在一些重大政治法律问题上还缺乏共识，经济发展也面临不少挑战，传统优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成，住房等民生问题比较突出。”可见，中央不仅对香港所面临的现实问题了如指掌，而且有胆识正视并有信心化解这些挑战。

习近平已经给香港指点迷津，即归根到底是要坚守方向、踩实步伐，全面准确理解和贯彻“一国两制”方针。具体而言，始终准确把握“一国”和“两制”的关系；始终依照宪法和基本法办事；始终聚焦发展这个第一要务；始终维护和谐稳定的社会环境。如今的香港，正面对“泛政治化”的旋涡和“苏州过后无艇搭”的困局，唯有坚持“一国两制”，才能劈波斩浪、行稳致远。一言以蔽之，香港的未来出路仍在于“一国两制”。（中国网-观点中国-观点库，2017-04-18）

明天更加美好

对于未来，习近平表示：“我们既要把实行社会主义制度的内地建设好，也要把实行资本主义制度的香港建设好。我们要有这个信心！”同时，习近平对新一届特区政府提出了殷切希望，要求他们团结社会各界，全面准确贯彻“一国两制”方针，坚守“一国”之本，善用“两制”之利，扎扎实实做好各项工作。

香港目前很多社会问题的症结在于，不少青年对于“一国两制”缺乏信心、对于爱国主义不以为然、对于个人前途倍感迷茫，因此对他们循循善佑、教育引导、适当帮助，让他们对于未来能重建信心，对于香港的前途至关重要。所以，习近平尤为关注香港青年的成长成才。他在到访八乡少年警讯永久活动中心时表示，青年是未来，自己很关心青年。在会见了香港社会各界代表人士时，习近平则明确要求他们带头关心青年，帮助青年解决实际问题。

笔者建议，借助“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、人民币国际化等重大发展战略的东风，中央和香港可以考虑联合推出针对香港青年的“香港青年才俊北飞计划”，旨在为香港青年在内地学习、就业、创业、生活提供更多机会和便利，让有着谙熟英文语言和西方文化等传统优势的香港青年，能更好地在内地无限广阔的发展天地展翅高飞。这样一来，香港青年不仅能在内地成就个人辉煌事业，也能为国家发展和民族复兴贡献一份独特的力量，同时增强他们对于国家的认知度、认同感和归属感。

如今“二十弱冠”的香港，有坚强后盾、有大力支持、有夯实基础、有丰富经验，可谓“万事俱备”，未来能否再创新辉煌，关键在于港人自身的明智抉择和努力奋斗。我们祝福“东方之珠”，未来再放异彩！

（完）

作者是旅居新加坡的中国籍独立时评作家

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