Xi SUN (孫 喜), Contributor A China-born Independent Commentary Writer based in Singapore

How to break Hong Kong's economic trap

08/17/2017 01:10 am ET
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Hong Kong

香港经济如何破局？ 特约

来源：中国网 2017-08-14

香港目前还面临诸多社会问题，其症结在于不少年轻人在住房、就业、成才等巨大压力下，对于个人前途倍感迷茫，因此经济发展应该着眼于重建他们对于未来的信心。

作者：孙喜

旅居新加坡的中国籍独立时评作家

自1997年回归二十年以来，香港总体上保持了繁荣稳定，年均经济增长率达3.2%，财政储备增长98.5%，外汇储备增加3.16倍，如今的香港仍是世所公认的最自由经济体。这些成就来之不易，不过，香港目前所面临的经济困局，也绝对不容小觑。

这些挑战就包括，传统经济优势相对减弱，新的经济增长点尚未形成，住房等民生问题比较突出。

香港未来该如何突围经济困局？香港特区政府似乎已经找准了突破口，那就是继续更加积极并善于借力祖国内地的发展东风，这其中就包括一带一路”建设、粤港澳大湾区建设等重大国家发展战略。

近期，香港特区行政长官林郑月娥在结束为期4天的访京行程时就明确表示，香港期待更好扮演在“一带一路”建设和粤港澳大湾区发展中的角色，以自身优势为本，充分发挥国家在十三五规划中赋予香港的独特任务和功能，创造新的经济增长点。

首先，香港可以在“一带一路”战略中扮演“超级联系人”的重要角色。作为国际金融、贸易、航运中心，香港兼具独特区位优势和“一国两制”制度优势，它对“一带一路”的参与可以是全方位、立体式的。作为全球最大的离岸人民币中心，香港可为“一带一路”提供多样化的金融服务。作为中资企业国际化的首选跳板，香港可以协助并参与内地企业“走出去”，共同拓展“一带一路”沿线的新兴市场。

其次，香港可以在粤港澳大湾区建设中，通过互补错位发展引领新的经济增长点。广东省的广州、深圳、珠海、东莞、中山5市，以及香港、澳门两个特别行政区，是建设粤港澳大湾区的“领头羊”。它们各有特色和比较优势，若能实现合理分工、功能互补，粤港澳大湾区有望成为“一国”之内的世界级经济平台。作为大湾区内国际化程度最高的城市，香港具有广阔的国际视野，在国际金融、专业服务和国际联络方面有着独特优势，可以成为大湾区建设的重要“投资人”、“运营者”和“联络员”。

最后，香港应继续强化与内地的传统经贸联系。自回归以来，香港和内地的经贸关系日趋紧密，早已密不可分，其中香港对内地的依赖度更高。如今，内地是香港最大的贸易伙伴、出口目的地和进口来源地，而香港则是内地最大的外资来源地、第四大贸易伙伴和第三大出口市场。作为《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）升级重要组成部分的《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》将于2018年1月1日起正式实施，香港应把握好这些独特协议优势，深化与内地经济的全面深入融合，实现共同发展。

香港目前还面临诸多社会问题，其症结在于不少年轻人在住房、就业、成才等巨大压力下，对于个人前途倍感迷茫，因此经济发展应该着眼于重建他们对于未来的信心。中央和港府均有意愿为香港青年在内地学习、就业、创业、生活提供更多机会和便利，以便让有着谙熟英文语言和西方文化等传统优势的香港青年，能更好地在内地无限广阔的发展天地展翅高飞。

二十年前，香港初回祖国怀抱，随即就面临亚洲金融危机的劫难，不过在中央政府的不遗余力地全力支持下，最终转危为安。如今的香港已“二十弱冠”，有祖国坚强后盾、有内地大力支持、有夯实经济基础、有丰富发展经验，相信它一定能够借着中华民族伟大复兴的东风，实现自身经济的再起飞！

http://opinion.china.com.cn/opinion_56_169756.html

6标签：香港 一带一路 粤港澳大湾区建设 孙喜

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