Xi SUN (孫 喜), Contributor A China-born Independent Commentary Writer based in Singapore

Singapore's Balancing Diplomacy V.2.0

07/17/2017 11:00 pm ET
新华网
The flags of China and Singapore

2015年3月23日，新加坡建国总理李光耀过世，新加坡正式步入后李光耀时代。笔者当时便撰文指出，新加坡恐将面对内忧外患的诸多挑战，其中就包括如何继续保持在夹缝中求生存的外交平衡术（《环球时报》，2015-03-23）。果不其然，新加坡近年来在外交上确实表现出不少冒进和失算，尤其是在南中国海问题上。近来，新加坡国内则爆发了关于其外交理念的大论战。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院院长马凯硕警告，新加坡应牢记“小国应有小国的作为”，立场一致性和遵守原则固然重要，但是小国外交必须务实。不过，这一观点受到新加坡多位外交高官的驳斥，其中巡回大使比拉哈里·考西坎更是严厉批评，马凯硕的观点“糊涂，虚假，非常危险”，而且冒犯了李光耀的接班人。李光耀的长子、新加坡现任总理李显龙随后也表明立场，虽再次强调其“小国的实用主义”，但也明确表示“这并不代表要向命运低头”。

新加坡向来不甘心于“小国无外交”的宿命，并一直追逐着“小国大外交”的梦想。李光耀生前推崇大国平衡外交，因为他笃信的是“大象打架，脚下的草地必定遭殃；大象做爱，草地会伤得更重。”这一理念在新加坡处理与中美两个超级大国的关系上，表现得尤为突出。例如，1990年10月，新加坡才与中国建交，旋即11月便与美国签订军事合作备忘录，向美国提供海空军基地。类似地，2015年11月，新加坡刚接待完历史性的“习马会”，随即12月便与美国进一步强化军事合作，首次允许美国在新加坡部署反潜侦察机。

新加坡的外交布局，其实一直保持了连贯性，甚至是有点死板，基本上可以概括为“军事上亲美、经济上亲中、政治上独立”。军事上，华人为主体的新加坡，却被穆斯林强邻环伺，并一度被嘲讽为“小红点”，国家安全面对挑战，因此期望获得世界上最强军力美国的庇护。经济上，新加坡自然资源匮乏，国内市场微不足道，不过却有着中英双语优势，因此希望顺搭中国崛起的快车，实现自身外向型经济发展。政治上，新加坡则强调主权独立、多元种族和谐共处、新加坡人的身份认同和“亚洲价值观”。

由此可见，新加坡对于中国若即若离的态度和立场，虽然令人失望，但其实并不出乎意料。其实，华人占大多数的新加坡，在外交上不仅不会对中国格外亲近，有时反而会更加疏远。

首先，新加坡是世界上除中国以外，唯一一个由华人统治的独立主权国家，新加坡的华人并不像其他国家的华人一样有种“寄人篱下”的无奈，因此他们也自然没有把中国当成“娘家”的需求。其次，新加坡社会向来崇尚精英主义，治国精英们大多接受西式教育，对于西方世界有着自然的好感，即便是华人，也未必就认同中华文化，而且大多对于中国政治体制，仍存有一定戒心。最后，新加坡最重要的天然优势，就是扼守马六甲海峡这一贸易和军事要塞，随着中国从传统陆地大国向海洋强国迈进，与其利益冲突难免会日益增多。因此，尽管新加坡并非南中国海主权申索国，却积极在此争端上大做文章，名为公义，实为私利。

只可惜，人算不如天算。新加坡此前孤注一掷“押宝”希拉里，希望她上台后能领导美国继续推行“亚洲再平衡”战略。熟料天上掉下个“一心自扫门前雪”的特朗普，毅然决然地退出了“跨太平洋伙伴关系协定”（TPP），而且竟能把李显龙错认成印尼总统佐科，此种“友谊”令人尴尬。而与此同时，在太平洋的另一端，中国则把“一带一路”战略运作的风生水起，中华复兴已势不可挡。国际风云如此剧变，新加坡若仍执意玩弄旧式中美平衡，未免太不明智。

李光耀领导下的新加坡外交，巧妙利用“大国平衡术”，破解了小国生存困境，实现了“小国大外交”。不过只可惜，远见卓识、国际威望和影响力，并不像权力一样可以继承，而且世界格局早已今非昔比。如今的新加坡外交，将不得不重新思考，如何能在坚持原则、保持外交政策连续性和具备策略灵活性、务实之间求得“精妙的平衡”。否则，一旦失衡，代价恐将十分惨痛。

（完）

作者是旅居新加坡的中国籍独立时评作家，李光耀公共政策学院校友

The edited version of this article was firstly published by the Global Times.

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