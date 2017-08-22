The Nearly Impossible US-Sino Trade War

雷声大雨点小的美中贸易战 特约

来源：中国网 2017-08-22

估计商人出身的特朗普不会不明白，美国与中国做的是长期合作且远超经贸的“大买卖”，美中贸易战风险太巨大、收益有限且不确定，是一门并不值得做的“坏生意”。

孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家

中国早已见怪不怪

“301条款”被戏称为美国贸易保护的“核武器”，因为它赋予了美国总统单方面实施关税或其他贸易限制的权力，以保护美国产业免受其他国家所谓的“不公平贸易做法”的损害。不过，自1995年世界贸易组织（WTO）成立后，至今二十多年来，“301条款”的援引就再没有真正地导致贸易制裁。直白一点说，“301条款”的现实威力实际上在于“核恐吓”，而非真正的“核打击”。

事实上，中国对于“301条款”也算见怪不怪，至今美国已针对中国动用过五次“301条款”，包括针对中国知识产权实施问题的1991年4月（历时9个月）、1994年6月（历时8个月）和1996年4月（历时2个月）的三次调查，针对美国商品进入中国市场准入问题的1991年10月（历时12个月）的调查，以及2010年10月发起的针对中国清洁能源政策措施问题的调查。

不过，上述五次调查并没有导致报复性贸易制裁措施，而是均以谈判协商收尾。因此，中国十分清楚特朗普的小算盘，无非还是想利用“301条款”最长可达一年的调查周期，为美国在与中国的众多谈判博弈中，多争取一点讨价还价的筹码。

中国不会坐视不理

对于美国时隔七年再次启动“301条款”对华调查，中国商务部已经明确表示，如果美方不顾事实、不尊重多边贸易规则而采取损害双方经贸关系的举动，中方绝不会坐视，必将采取所有适当措施，坚决捍卫中方合法权益。

首先，中国应该会优先考虑利用国际多边贸易规则加以应对，即向WTO提出仲裁或申诉，指控美国单方面的贸易保护行为，违反了世贸组织的相关规定。其次，如果中美无法在WTO多边框架下化解纠纷，中国可能会选择通过双边协商谈判，来酌情调整相关贸易操作手段。最后，若中美双方无法通过对话达成共识，中国只能被迫“应战”，采取贸易反制措施，例如向美国农产品展开反倾销和反补贴的“双反”调查，以征收额外关税。所以不足为奇，美国农业领域的18个协会、组织，此前就已联名致信美国商务部长罗斯，呼吁不要挑起贸易战。

世界大企业联合会的报告称，美中贸易战对美国经济似乎不是重大威胁，但它对两国的间接伤害将相当大。另有分析则表示，中国承受贸易战损失的能力远超美国。美国虽手握贸易保护的“核武器”，但是一旦美中贸易战全面开打，美国也绝不可能全身而退，顶多是“伤敌一千，自损八百”，可谓是损人不利己。中国已多次声明，打贸易战没有前途，没有赢家，只会双输。虽然中国一向崇尚“以和为贵”，但是如果美国一意孤行、欺人太甚，中国也必定会还以颜色。

单边主义难得人心

特朗普执意信奉“美国优先”，似乎已成为孤立主义、保护主义和排外主义的代名词，今年1月断然退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），令盟友们大失所望；6月下令退出于2015年达成的《巴黎气候协定》，则遭全世界吐槽。如今，特朗普再挥“具有浓厚的单边主义和贸易保护主义色彩”的“301条款”大棒，意图恐吓中国“敲竹杠”，无非是他“病急乱投医”的又一鲁莽表现。美国若因此背负上国际贸易多边规则破坏者的骂名，恐得不偿失。

美国的单边行动，也引起了国际社会的不安。大家普遍担心，贸易保护主义浪潮可能由此席卷全球。世贸组织总干事阿泽维多近日指出，贸易保护政策的存在，导致目前有爆发贸易战的风险，一旦有国家采取单方面举措，其他国家就会回应，会形成“多米诺骨牌”效应。德国工商大会主席埃里克·施魏策尔表示，美中一旦爆发贸易战，会导致“多输”，德国经济也将遭受负面影响。澳大利亚罗伊国际政策研究所执行主任迈克尔·富利洛夫则警告澳大利亚政府，美中贸易战将使澳大利亚在能源和农产品贸易等方面的利益面临威胁。

其实，日益紧密的经贸关系，早已成为中美关系的“压舱石”和“推进器”，中美经贸关系本质是互利共赢的。2015年，中美双边贸易额创历史新高达近5600亿美元，中国首次成为美国最大贸易伙伴，而两国建交之初仅20多亿美元；双向投资存量亦创历史新高达1500多亿美元；赴美投资的中国企业创造了8万多个直接就业机会；260万人次赴美旅游且消费超过200亿美元。此外，中美合作对于几乎所有的世界性大难题都至关重要，比如全球经济复苏、打击恐怖主义和防止核扩散。

估计商人出身的特朗普不会不明白，美国与中国做的是长期合作且远超经贸的“大买卖”，美中贸易战风险太巨大、收益有限且不确定，是一门并不值得做的“坏生意”。也许特朗普只是虚张声势地打着贸易战的旗号“挂羊头卖狗肉”，恐怕“醉翁之意不在酒”吧，而所谓的美中贸易战，最终可能又只是“雷声大雨点小”而已。

http://opinion.china.com.cn/opinion_55_170255.html