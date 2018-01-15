2018 a good year for China-Singapore relations

孙喜：2018年新中关系向前看

2018年1月15日 星期一 03:30 AM文/孙喜来自/联合早报

时事透视

如今，中国已成为 新加坡 最大贸易伙伴，而新加坡则是中国最大投资来源国，两国早已形成“你中有我，我中有你”的紧密经贸关系。

中国与新加坡的关系源远流长，两国友好合作乃历史主流，因此纵使偶尔稍有波澜，并无碍两国继续携手并进的大趋势。近年来，新中关系的确经历了一些摩擦和曲折；不过，2018年将是两国关系回暖升温的好时机。

今1月起至年底，新加坡将第四次担任亚细安轮值主席国。今年也恰好是中国与亚细安建立战略伙伴关系15周年；而新加坡则于2015年8月起出任亚细安—中国对话关系协调国，直至今年8月。显而易见，2018年将是新加坡继续在中国与亚细安之间扮演忠实可靠中间人（honest broker ）角色的绝佳时机。

去年9月，新加坡总理李显龙访问中国时就表示，作为亚细安主席国，2018年新加坡将尽力促进亚细安和中国之间的合作与配合。同年10月，新加坡国防部长黄永宏会见中国国防部长常万全，商讨筹办2018年首届亚细安和中国联合海事演习。

李显龙明确表示，作为2018年亚细安主席国，新加坡的首要任务就是促进和坚持本区域的秩序；其次是推进本区域的经济整合，改善连通性，让亚细安维持竞争力和繁荣；最后就是要寻找新方法，管理并寻求数字技术，并用技能来武装亚细安人民。

为此，新加坡誓言要兴建亚细安电子商务框架，以及“智慧城市网络”。他同时强调，亚细安应加强同中日韩三国，在基础设施、数字创新、物流无缝衔接和管理及人员流动方面的合作，以落实2025年亚细安共同体愿景。

中国一直视亚细安为其周边外交优先方向和推进“一带一路”建设的重点地区。中国已连续九年成为亚细安第一大贸易伙伴，亚细安则连续七年为中国第三大贸易伙伴。同时，中国是亚细安10国之中九个国家的第一大贸易伙伴，而中国也是亚细安第四大外资来源地。

近年来，中国与亚细安的经济均持续快速增长，已成为全球发展版图中耀眼的“双子星”和经济全球化的“领跑者”。2018年被确定为“中国—亚细安创新年”，将是中国与亚细安关系提质升级的重要机遇期。可以想见，2018年中国和亚细安的经济合作将会有新的发展，也必将为本区域带来广阔的商机；而新加坡作为协调人的作用至关重要。

作为亚细安主席国，新加坡今年将举办亚细安峰会及一系列近百场重要会议和活动，届时中国领导人有望亲自出席新加坡相关活动。同样在今年，新加坡的第四代领导团队已经正式浮出水面，下一届的总理接班人也极可能在本年内就水落石出。

新加坡第四代领袖将有更多机会，在自家门口与中国领导人近距离接触和沟通，以加深私人友谊，继往开来。这对于未来两国关系的友好传承和良性发展，至关重要。

虽然中国和新加坡是相互独立的主权国家，但新中关系“非常特殊”，中国国家主席习近平曾形容新中两国是“亲密而特殊的伙伴”。在亚细安10国之中，虽然新加坡与中国正式建交较晚，仅略早于文莱，但两国关系发展迅速，双边贸易额和人员互访至今均已增长超过20倍。

如今，中国已成为新加坡最大的贸易伙伴，而新加坡则是中国最大的投资来源国，两国早已形成“你中有我，我中有你”的紧密经贸关系。

回首过去，新中关系是由中国前领导人邓小平和新加坡建国总理李光耀共同开创，并由两国历任领导人薪火相传并发扬光大的，友好传统来之不易，大家应该倍加珍惜。

在当今日新月异的全球化时代，有着天然人文渊源的新中两国关系必须跟上时代的步伐，与时俱进。2018年，新中两国应该摒弃前嫌，努力向前看，继续往前走，着眼于求同存异，尽量理解彼此关切并照顾彼此核心利益，互谅互让，互利共赢。

作者是旅居新加坡的中国籍独立时评作家