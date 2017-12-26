Chinese Dream Realized by 2050?

2012年11月29日，中国共产党第十八次全国代表大会（中共十八大）上新当选为中共中央总书记的习近平，在参观“复兴之路”展览时第一次阐释了“中国梦”的概念，即“实现中华民族伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大梦想”。

2017年10月18日，习近平在中共十九大报告中誓言，中国到2020年全面建成小康社会，实现第一个（建党）百年奋斗目标；到2035年，基本实现社会主义现代化；到2050年，把中国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国，实现第二个（建国）百年奋斗目标。

至此，“中国梦”的时间表和路线图已十分明确清晰。简而言之，到2050年，中华民族伟大复兴的“中国梦”将有望实现，继历史上的西汉盛世、大唐盛世、康乾盛世之后，神州大地料将再现中华盛世。这是多么令全体华夏儿女心潮澎湃，而又值得海内外炎黄子孙共同期待的宏伟愿景！不过，美梦往往不会轻易就能成真，“中国梦”的前途是光明的，但道路恐怕仍将会是曲折的。

首先，对于普通民众而言，“中国梦”到底意味着什么？习近平曾强调，“中国梦”归根到底是人民的梦，必须紧紧依靠人民来实现，必须不断为人民造福。

然而，现实却往往不尽如人意。例如，近来北京市当局驱逐所谓“低端人口”以优化首都环境的简单粗暴的作法，就伤透了底层民众的心；而红黄蓝幼儿园的虐童丑闻以及官方处理过程中所暴露出的种种黑幕疑云，则令中产阶级愤怒和无奈；同时，近年来中国富人们和高端人才争相移民海外的传闻，也一直不绝于耳。

与信奉个人主义的“美国梦”相比，“中国梦”更像是一个集团主义的梦，笃信只有中华民族国家强盛，个人才有自己的强盛，强调个人利益对于国家利益和民族利益的服从与奉献。鉴于自身悠久的历史文化传统，“中国梦”沿袭“先国富，再民强”的思路本也无可厚非，但是如果社会缺失最基本的公平正义，而且若并非每个中国人都能有尊严地安居乐业，这样的梦即使再宏大，对于普通民众而言，又有多少吸引力呢？

其次，对于海外侨胞而言，“中国梦”意味着什么？2014年6月6日，习近平在会见第七届世界华侨华人社团联谊大会代表时表示，团结统一的中华民族是海内外中华儿女共同的根，博大精深的中华文化是海内外中华儿女共同的魂，实现中华民族伟大复兴是海内外中华儿女共同的梦。

历史上，“唐人”（即大唐帝国的后人）曾是海外华人的主要称谓；清代的闽南人与广东人在移居海外时，常会自称来自“唐山”（即大唐帝国的江山）。由此即可见一斑，大唐盛世曾在海外华人心目中有着极其崇高的地位。如今的“中国梦”，令海内外中华儿女有了共圆“梦回唐朝”的历史机遇，可喜可贺。

广大华侨华人曾是中国革命事业的无私奉献者、是中国建设和改革事业的积极参与者、是中国和平统一大业的坚定支持者。不过，时过境迁，今非昔比。世界各地的华人由于历史出身不同，所面对的现实政治也各异，有些还受困于“娘家和婆家”的两难境地，因此他们对于中华民族的认同感和归属感其实不尽相同。因此，对于海外华人参与“中国梦”，我们可以衷心欢迎，但不应强人所难，更不能搞“一刀切”，否则可能适得其反，“好心办坏事”。

最后，对于全世界而言，“中国梦”又意味着什么？习近平曾表示，“中国梦”是奉献世界的梦；要争取世界各国对“中国梦”的理解和支持，“中国梦”是和平、发展、合作、共赢的梦，我们追求的是中国人民的福祉，也是各国人民共同的福祉。

遗憾的是，“信者恒信，疑者恒疑”。中国选择“独善其身”之时，曾被嘲笑缺少大国担当。不过，当中国决意“兼善天下”之后，例如共建“一带一路”和打造“人类命运共同体”，则又被批判意图推行霸权。

不少国家担心，2050年“中国梦”成真之时，会不会成为他们的噩梦呢？如今的“超级霸主”美国，肯定不甘心将屈居第二而看中国脸色；“老冤家”日本，估计会担心恐将会被报仇雪恨；而“道路”有别于中国的国家，则可能质疑中共届时是否仍会坚持“不输出中国模式”。这些顾虑也并非全无道理。

其实，大家都深谙“听其言而观其行”的道理。因此，中国只有用切实行动持续地回答好上述三大问题，“中国梦”才有可能成为不仅有力度、而且有温度；不仅有豪情、而且有温情；不仅有情怀、而且有胸怀；且真正有意义的伟大梦想，才有可能获得最广泛的支持与喝彩。

早在1894年兴中会成立之时，中国近代民主革命的伟大先行者孙中山先生就率先明确提出了“振兴中华”的口号，并毕生为之不懈奋斗，可谓是吹响了中华民族伟大复兴“中国梦”的前奏。

一百多年后的今天，中国已经崛起为全球第二大经济体，并重新屹立于世界的东方，“中国梦”似乎指日可待。不过，“路漫漫其修远兮”，我们仍需谨记孙先生的谆谆遗嘱，“革命尚未成功，同志仍须努力”！

（完）