Interview With Food Marketing Expert PIERRE ALEXANDRE MESSNER

We recently caught up with online food expert Pierre Alexandre Messner and got some great insight into the type of marketing he swears by and also how important social media is when promoting a product. Here is what he had to share:

How can Search Marketing become the fuel for Social Media Activations in the food industry?

What are the best practices to set up an efficient digital marketing strategy for food brands, and how to arbitrate their marketing investments between their websitesand social mediachannels.We take stock with Pierre Alexandre MESSNER, online food marketing expert, and founder of Web Sparkler Agency.

Recently, food brands invest more in social media than on their own websites. Is that a good idea?

In recent years, food brands have clearly favored investments on social media at the expense of their own websites. Audience, immediacy, flexibility, interactivity… Social media have indeed strong arguments to attract marketing budgets. However, not investing in the brand website is, in my opinion, a mistake.

For what reasons?

In the food industry, websites are strongly linked with search marketing. There are three main reasons to maintain a strong investment in websites and search marketing.

- Search engines remain a main gateway to the Internet, and Internet users expect of a leading brand to have its website positioned at the top of the search results.

- Paid Search marketing allows to precisely target active users looking for information about a product and its use: recipes, cooking tips….

- low facial cost of food products and the high volume of requests around food products give importance to natural traffic. SEO strategy is important to make sure that the brands websites can attract free qualified traffic.

What are the main contents sought by Internet users on search engines?

In the food category,internet users look for recipes, and tips for using products. The question "How to do ..." is more and more sought after, and the associated contents are valued in the search results. For example, "how to make pasta" is the most typed request to consult the site panzani.fr

Should search marketing be the key to a digital food strategy?

Without being exclusive, search marketing is ultra-relevant as the first step of an internet marketing campaign. It allows to target specifically Internet users looking for information about a product and / or its use. The brand website must respond effectively to these expectations and deliver an experience worthy of the image and positioning of the brand. Mechanics of retargeting by social media posts or videos, then allow to maintain a presence in mind for this audience already engaged.

Can you give us some examples of your achievements?

This strategy has been applied for several food brands that I have managed. With efficient SEO strategy, we managed to "save" tens of thousands of euros of monthly media investment, and to multiply the natural traffic of some sites by five, in less than two years. The retargeting campaigns put in place played also its role by allowing to quickly increase the number of fans, and the repetitions of our advertising messages on social media. With this strategy Search Marketing became the fuel for Social Media Activations.

I Sell Food products, should I go social?

Les marques alimentaires arbitrent souvent leurs investissements marketing entre leur propre site ou sur les médias sociaux. Quelles sont les bonnes pratiques pour avoir un marketing digital efficace pour les marques alimentaires ? Nous faisons le point avec Pierre Alexandre MESSNER, expert online food marketing, et fondateur de l’agence Web Sparkler.

Les marques alimentaires investissent plus dans les media sociaux que sur leurs propres sites internet, est-ce une bonne idée ?

Au cours des dernières années, les marques alimentaires ont clairement privilégié les investissements sur les media sociaux au détriment de leurs propres sites internet. Audience, Immédiateté, flexibilité, interactivité, les media sociaux ont en effet des arguments de poids pour attirer les budget marketing. Cependant, ne pas investir dans son site internet est à mon sens une erreur.

Pour quelles raisons?

- Pour trois raisons principales :

- le search marketing permet de cibler avec précision des internautes actifs à la recherche d’une information concernant un produit, et son usage. Les media sociaux ont une audience plus passive, que l’on peut cibler par centre d’intérêt et comportement.

- les moteurs de recherche demeurent une porte d’entrée principale sur Internet, et les internautes attendent d’une marque leader qu’elle soitpositonnée en haut des résultats de recherche.

- le cout facial peu élevé des produits alimentaires et le volume de requêtes important autour des produits alimentaires favorisent la mise en place d’un référencement naturel, et donc d’un site web bien optimisé.

Quels sont les principaux contenus recherchés par les internautes?

Dans l’univers alimentaires les contenus recherchés sont essentiellement autour des recettes, et d’astuces pour l’utilisation des produits. La question « Comment faire… » est de plus en plus recherchées et les contenus associés sont valorisés dans les résultats de recherche. Par exemple « comment faire des pates » est la requête la plus tapée pour consulter le site panzani.fr

Le search marketing doit-il être la clée d’entrée d’une stratégie digitale agro?

Sans être la clée d’entrée exclusive le search marketing est ultra-pertinent comme première étape d’une campagne marketing internet. Il permet de cibler préciser des internautes à la recherche d’informations sur un produit et/ou son usage. Le site internet d’une marque doit alors répondre de manière efficace à cette attente et délivrer une expérience à la hauteur de l’image et du positionnement de la marque. Des mécaniques de retargeting par des posts ou des videos sur les media sociaux, permettent ensuite de maintenir une présence à l’esprit pour cette audience déjà engagée.

Pouvez-vous nous donner quelques exemples de mise en application?

Cette stratégie a été appliquée pour plusieurs marques alimentaires dont je me suis occupé. En favorisant le référencement naturel, nous sommes parvenus à « économiser » des dizaines de milliers d’euros d’investissements média mensuel, et de mutiplier le trafic naturel de certains sites par 5 en deux. Le retargeting mis à en place a également joué son rôle en permettant d’augmenter rapidement le nombre de fans, et les répétions de nos messages publicitaires en complément des media traditionnels.

Idées :

- une marque food doit être top of mind des conso car achat récurent et habituel

- le food est un des sujets les plus recherché sur Internet

- Le search permet de capter facilement les internautes à la receche d’infos sur une catégorie de produit

- il y a aussi une attente des conso pour faire partie du top pour une marque

Donc en gros, il faut faire du search pour être top of mind, et remplir les attentes des conso

Cependant le search payant est très cher, et difficilement rentable sur du food, car produits à faible valeur faciale.

Le SEO prend alors toute son importance pour identifier des consommateurs potentiels et les diriger vers le site du producteur.

Cependant les contenus proposés et l’UX doivent être au niveau de l’image de marque et de l’attente des internautes. Importance des astuces et recettes, et de comprendre l’intention de recherche et le type de contenu attendu par Google.

Une fois arrivé sur le site, des logiques de retargeting plus masse et faible CPM peuvent se mettre en place pour maximiser les répétitions sur différents supports et permettre le maintient dans le top of mind : social media et vidéo.

Constitution progressive d’une audience par passage sur site de marque.

Et pourquoi pas les social media : des conso + passifs, plus difficile de cibler l’intérêt pour une catégorie de produit. C’est plus par des contenus visuellement intéressants qu’on les attire. =>donc ciblage moins fin.

Pourquoi un 1er contact en Search ? – Parce qu’il s’agit d’un des contacts les + qualifiés (logique PULL) à 70% des consos attendent d’une marque leader qu’elle soit tout en haut des moteurs de recherche, en position premium (Source 1: Consumer Barometer TNS, IAB, Google – Données France 2012)

+avec une expérience sur site aujourd’hui très qualitative : temps passé moyen entre 1min et 1min30 vs. Temps d’attention moyen sur le web de 15s.

Contenu : répondre au besoin de l’internaute = contenu recette ou conseil/ astuce principalement.

Limite : le SEA est le levier le + cher ècapping à 1 pour toucher un maximum de contacts uniques. Et retrageting avec des leviers complémentaires – chers pour pouvoir massifier…

[KPI : CPC couplé au temps passé]

2nd contact en Display ciblé sur les principaux sites et blogs de cuisine è profiter d’un contexte hyper pertinent et de la puissance de ces « marques média » dans l’univers Food, en nous permettant un message + axé produit en lien avec une recette ou autre suggestion d’utilisation.

[KPI : CPC, CPM]

3ème contact à nouveau + affinitaire/ storytelling (vs message produit précédent) pour travailler la préférence de marque en même temps que la présence à l’esprit, avec un coût + limité qu’en

Search : VOL recette ou astuce cuisine ou expertise/ origine dans un contexte ciblé « chaîne cuisine YTB »

[KPI : CPVV 50% et 100%, tx de visionnage]

[+ Facebook &Démotivateur pour renforcer la présence en fil rouge sur le levier Social Media en parallèle]