Time to serve our motherland, China

祖国的召唤，我们听到啦！

来源：中国网 2018-01-07

​步入新时代，祖国再次的殷切召唤，我们这些留学生们都听到啦，在中华民族伟大复兴的征途之上，我们必将当仁不让，争做急先锋，誓与全体华夏儿女共圆中国梦，共襄盛举！

孙喜 旅居新加坡的中国籍独立时评作家

我们定将时刻谨记，留学报国的光荣传统。唐代高僧玄奘历经千难万险远赴“西天”（天竺，古印度）取经，功成名就，但终不忘报国初心，毅然回国弘扬佛法。我国近代以来的留学潮，从晚清至今已有十余波，薪火相传。不论是留美、留欧、留日，还是留法、留苏，抑或是留澳、留新等等，一代代留学生们大多都殊途同归，最终选择报效祖国。

我们定将胸怀大志，师夷长技以“圆梦”。晚清政府腐败无能，鸦片战争后，面对西方列强的坚船利炮，彼时的爱国志士们立志“师夷长技以制夷”，即通过“向西方学习”以抵抗侵略、克敌制胜，显得悲壮而凄凉。随后的洋务运动期间，其口号演变成为“师夷长技”以“自强”和“求富”，并触发了留学运动，只可惜结果并没有使中国真正富强起来。随后的半个多世纪，神州大地基本上都处在战争的蹂躏之中，直到新中国成立和改革开放，中国才算真正走上了富强之路。

如今的中国，已跃升为全球第二大经济体，并重新屹立于世界的东方。我们不再恐惧西方世界，对于西方国家也没有敌意，如今的中国外交之道，讲究的是不卑不亢、有礼有节、互谅互让、互利共赢。如今的我们，依然愿意谦卑地向其他任何人类文明学习，同时乐于分享我们的成功之道。而且，我们留学的目的更加明确、友善、高远，即为了一圆中华民族伟大复兴的中国梦，一个和平、发展、合作、共赢的梦，一个兼善天下的梦。

步入新时代，祖国再次的殷切召唤，我们这些留学生们都听到啦，并将铭记于心，付之于行。在中华民族伟大复兴的征途之上，我们必将当仁不让，争做急先锋，誓与全体华夏儿女共圆中国梦，共襄盛举！