Twitter made a simple request on Wednesday, but many users of the social network were in no mood to play along.

The exchange started innocently enough when the company sent the following message:

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Be sweet

when you Tweet

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Twitter (@Twitter) October 17, 2018

But given Twitter’s ongoing problems dealing with hate speech and threats, many users called them out:

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Ban nazis

you dumbfucks

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Adam Ellis (@moby_dickhead) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Someone

threatened my life

on your website

and you did nothing

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Geraldine (@everywhereist) October 18, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Take reports of

coordinated attacks

on journos seriously

esp when evidence

is provided

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Alheli Picazo (@a_picazo) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

You locked my disabled

cat's account but won't

ban Nazis.

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Dr Elizabeth Báthory 🧛‍♀️ (@EKSwitaj) October 18, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Give some thoughts

to banning bots

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Powerful Mel Ankoly 🦈 (@Mel_Ankoly) October 18, 2018

Others used the post as an opportunity to crack some jokes:

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

PLEASE SHUT DOWN

TWITTER AT 10:30PM

SO PEOPLE

CAN SLEEP

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Rob Manuel (@robmanuel) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

What about the droid

attack on the wookies?

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Jar Jar binks (@darthjarjarSith) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

broccoli

stinks

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Driekus Vierkant (@driekusvierkant) October 18, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Taco Bell

are NOT real Tacos

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — 𝙳𝚎𝚟𝚎𝚕𝚘𝚙𝚎𝚛.𝚛𝚊𝚋𝚋𝚒𝚝 (@iGer) October 18, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

Covfefe

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Richard Wilkinson (@mrrwilkinson) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

EAT

MORE

VEGETABLES

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — CSPI (@CSPI) October 17, 2018

| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|

No

Thanks

I'm good

|___________|

\ (•◡•) /

\ /

---

| | — Dani (@Dani_Potter56) October 18, 2018